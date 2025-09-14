Újabb légtérsértés a NATO rovására: most Romániába hatolt be egy orosz drón

Volodimir Zelenszkij azzal vádolta Moszkvát, hogy „egyértelműen kiterjesztette a háborút”, miután szombaton egy orosz drón belépett Románia légterébe és egy másik az ukrán–lengyel határ közelében is repült, felszólította a szövetségeseket, hogy vezessenek be szankciókat. Románia védelmi minisztériuma szombaton közölte, hogy légterét egy drón sértette meg az oroszok szomszédos Ukrajna infrastruktúrája elleni támadása során. Románia szombat késő este két F-16-os harci repülőgépet küldött a helyszínre, hogy figyelemmel kísérje a támadások utáni helyzetet – közölte a minisztérium nyilatkozatában.

A lengyel hatóságok közölték, hogy repülőgépeiket és a NATO-szövetségesek repülőgépeit „preventív” műveletben vetették be Lengyelország légterében, mivel Ukrajna szomszédos területein dróncsapások történtek. A kelet-lengyelországi Lublin repülőterét lezárták, és a riadó körülbelül két órán át tartott. Szerdán orosz drónok is behatoltak a lengyel légtérbe, amelyeket Lengyelország lelőtt. Marco Rubio amerikai külügyminiszter „elfogadhatatlan, sajnálatos és veszélyes fejleménynek” nevezte az orosz behatolást Lengyelországba, de megkérdőjelezte, hogy Lengyelországot szándékosan vették-e célba.

„Ne várják meg, míg több tucat Shahed és ballisztikus rakéta érkezzen, mire végre döntést hoznak” – figyelmeztetett szombaton az ukrán elnök a közösségi médiában, utalva az iráni tervezésű Shahed drónokra, amelyeket Oroszország használ.

Felhívta Európát, az Egyesült Államokat, a G7-eket és a G20-akat, hogy „ne keressenek ürügyet a szankciók bevezetésének elkerülésére”, és felszólította a világot, hogy csökkentse az orosz olaj fogyasztását.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter szombaton azzal vádolta Magyarországot, hogy zsarolja az Európai Uniót azzal, hogy akadályozza Ukrajna NATO-csatlakozási törekvéseit. Ukrajna a Kreml-barát magyar miniszterelnök, Viktor Orbán vétójának köszönhetően nehezen halad előre a csatlakozási tárgyalásokkal. „Zsarolhatja az egész EU-t a kétoldalú felvetéseivel, de ennek is vannak határai” – mondta Sikorski egy kijevi konferencián. „Véleményünk szerint Magyarország túllépte a határt.”

