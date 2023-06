Újabb titkosszolgálati jelentést hoztak nyilvánosságra a külföldi kampánypénzekről

Tavaly november számoltunk be részletesen arról, hogy akkor feloldotta a titkosítást a külföldi pártfinanszírozás ügyével foglalkozó titokgazda, így megismerhetővé vált a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalomhoz (MMM), valamint a Bajnai Gordonhoz köthető DatAdathoz érkező amerikai kampánytámogatások háttere. A hódmezővásárhelyi polgármester és a volt miniszterelnök mellett Szigetvári Viktor, Ficsor Ádám, Dessewffy Tibor és Molnár István neve is feltűnt a DatAdat céges és személyi kapcsolati hálójában, ahogy a Karácsony Gergely előválasztási kampányát támogató Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesület, vagy épp a Gulyás Márton által alapított Humán Platform Egyesület is.

Akkor az alábbi megállapításokat hozták nyilvánosságra:

🔴 A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok mellett az ügyben a NAV (költségvetési csalás gyanúja miatt), valamint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (pénzmosás és sikkasztás gyanúja miatt) folytat nyomozást. Az ügyek koordinációját és az információk kezelését a Nemzeti Információs Központ végzi.

🔴 A Korányi Dávid által vezetett Action for Democracy (AD) összesen 1 848 603 106 forint támogatást utalt Mindenki Magyarországa Mozgalom számlájára, nyolc alkalommal. Ebből az összegből az MMM 2022. március-július között mintegy 1,4 milliárd forintot fizetett ki a DatAdat-csoportnak.

🔴 Az AD további három magyarországi jogi személynek is utalt jelentősebb összegeket. A Páva Zoltán tulajdonában álló Oraculum 2020 Kft. közel 1 milliárd forintot, a DatAdat Professional Kft. 148 millió forintot, a Gemius Adatfeldolgozó Kft. 3,5 millió forintot kapott az amerikai civil szervezettől.

🔴 Az addig feltárt információk szerint az AD több mint 3 milliárd forint összegű támogatást juttatott a magyarországi civil szervezeteknek, illetve az említett vállalkozásoknak.

Idén januárban pedig ismételten tájékoztatták a titkosszolgálatok munkatársai az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának tagjait a döntően baloldali szereplőket érintő külföldi kampánytámogatás kapcsán. A titkosszolgálati jelentésben az állt: "A külföldi politikai szervezet által a magyar választások időszakában Magyarországra utalt támogatás a magyar választások befolyásolását szolgálta". Az egyik táblázatban a Mindenki Magyarországa Mozgalommal és a DatAdattal kapcsolatban álló pártkampányban szolgáltató cégeket mutatnak be. Itt megjelenik a Pulai András-féle közvélemény-kutató, a Publicus Kft., valamint az MSZP-féle Kapcsolat.hu is, illetve az a DSM Consulting Kft., amelyet Sápi Mónika (DK) vásárosnaményi országgyűlési képviselőjelölt és fia vezet. A DatAdat bejövő és kimenő pénzforgalmat realizáló partnerei között viszont feltűnik a KözösÜgyünk Nonprofit Kft. is, amely Juhász Péterhez köthető. Az első beszámolóhoz képest mintegy 160 millió forinttal több pénzügyi támogatást nyújtott az AD, amelynek az 58 százalékát az MMM kapta meg. Az utalásokkal érintett cégek közül a legtöbbet, a források 34 százalékát, összesen 1 082 864 792 forintot, az Oraculum 2020 Kft. kapta.

Most újabb titkosszolgálati jelentést hoztak nyilvánosságra, amit lapunk szemlézett:

A NAV és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) által folytatott kompromittálódásuk miatt nem kizárt, hogy a tulajdonosi kör elengedi a DatAdat Professional Kft.-t. Erre utal, hogy végelszámolási eljárás keretében meg akarják azt szüntetni a tulajdonossal.

Az amerikai és feltehetően svájci bejegyzésű alapítványoktól származó források közel fele, 1,88 milliárd forint jutott a DatAdat-csoporthoz. Ennek döntő része (1,4 milliárd forint) az MMM utalásaiból származott. Az MMM fővállalkozója lényegében a DatAdat osztrák cége volt, amely alvállalkozóként adott ki megrendeléseket a tulajdonában vagy érdekkörében álló magyarországi vállalkozásoknak.

Az osztrák DatAdat GmbH. a külföldi támogatásokat elsősorban a magyar leányvállalatának, a DatAdat Professional Kft.-nek utalta tovább. Az MMM amerikai támogatásán kívül a magyar cég kizárólag az egyesült ellenzék kampányában részt vevő szervezetektől (Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesület, Közös Ügyünk Nonprofit Kft., Humán Platform Egyesület, Párbeszéd Magyarországért Párt, LMP – Magyarország Zöld pártja, Kapcsolat.hu Kft.) kapott megrendeléseket.

A Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesületet 2021 májusában alapította Karácsony Gergely abból a célból, hogy az ő előválasztási indulását támogassa, mint az MSZP, a Párbeszéd és az LMP miniszterelnök-jelöltjét. Az egyesület hivatalos képviselője a Bajnai Gordonhoz közel álló Perjés Gábor, a Párbeszéd politikusa. Az egyesület Facebook-oldala az előválasztás után néhány héttel inaktívvá vált. A Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesület összesen több mint 616 millió forint értékben rendelt meg szolgáltatásokat a DatAdattól. Ezek majdnem teljes egészében Karácsony visszalépését követően realizálódtak. Az egyesület számlájára egyetlen befizetőként Perjés Gábor azonosítható.

A DatAdat-csoport felett a legnagyobb befolyással Ficsor Ádám, a Bajnai-kormány volt minisztere rendelkezik. Utána dr. Dessewffy Tibor, a Gyurcsány-, majd a Bajnai-kabinet tanácsadója következett, valamint dr. Molnár István ügyvéd, aki több offshore cég tulajdonosa, illetve képviselője. A magyarországi DatAdat cégekben rajtuk kívül jelentős tulajdoni hányaddal bír Bajnai Gordon, a DatAdat Professional Kft. tulajdonosai között pedig megtalálható Szigetvári Viktor, a Bajnai-kormány volt államtitkára.

Azt is meg kell jegyezni, hogy a feloldott dokumentumban így is rengeteg helyen kihúztak információkat, így azok továbbra sem kerültek nyilvánosságra.

Nyilvános cégtári információk alapján így néznek ki a magyarországi DatAdat cégek tulajdoni viszonyai:

Az egységes ellenzékhez köthető politikai szervezeteket a csoporton belül a DatAdat Professional Kft. szolgálta ki, amely 2021 januárja és 2022 szeptembere között összsesen 3,3 milliárd forint összegben bocsátott ki számlát többek között Karácsony Kilencvenkilenc Mozgalmának, Márki-Zay Mindenki Magyarországa Mozgalmának, a Párbeszédnek és az LMP-nek. Az MMM 1 milliárd 410 millió forintot utalt az osztrák DatAdatnak. A Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesület számláján elhelyezett készpénz közel 95 százaléka a DatAdat Professional Kft.-hez kertült átutalásra.

A kiadási oldalon legnagyobb tétellel a Facebook (nagyjából 345 millió forint) és a Google (nagyjából 256 millió forint) szerepelnek, amelyektől valószínűleg hirdetési szolgáltatást rendeltek.

A dokumentum magáért beszél: a Jobbik-Konzervatívok nem volt érintett a jelentésben szereplő külföldi kampányfinanszírozásban.

Az ellenzéki pártot nem lepte meg, hogy nincsenek a jelentésben

Bár Jobbikhoz köthető cég, intézet vagy más szervezet nincs feltüntetve a jelentésben, mégis bírsággal sújtaná a pártot az ÁSZ, ahogy ezt Gyöngyösi Márton pártelnök is jelezte múlt heti videójában. Szavai szerint a baloldali ellenzék pénzügyi manővereit próbálják a nyakukba varrni "fideszes politikai megrendelésre írt vádirat" alapján.

Sas Zoltán rövid Facebook-videóban reagált a külföldi pártfinanszírozással kapcsolatban megjelent összefoglaló jelentésre. A Nemzetbiztonsági bizottság jobbikos elnöke emlékeztetett, itt is kezdeményezték a titkosítás alóli feloldást, ami a bizottság honlapján is megtekinthető. Kiemelte, tették ezt azért, mert pártjának fontos az átláthatóság és a civil kontroll.

Hasonlóan vélekedett a kérdésről Lukács László György, a Jobbik-Konzervatívok frakcióvezetője, aki az Alfahírnek elmondta: világosan látszik, hogy a Jobbik kezdettől fogva őszinte volt, és párttársára, Sas Zoltánra hivatkozott, aki a kampánytámogatási ügy feltárásában maga is tevékeny szerepet játszott bizottsági elnökként.

A Jobbik ebben nem vett részt, Márki-Zay Péter lényegében megvezetett és becsapott mindenkit. A pénzt valójában rajta kell keresni. Az a pénz, amit most az ellenzéken akarnak behajtani és meg akarják őket büntetni, az szimplán Márki-Zay Péter sara

– jelentette ki a jobbikos politikus, aki szerint az MMM vezetője inkább hátráltatta a jobboldali ellenzéki munkáját a választások idején.

"Mi nem tudunk azzal elszámolni, mit adott, mivel nem adott semmit" - tette hozzá.

A jogász végzettségű Lukács szerint az ÁSZ-nak át kéne gondolnia, hogy akinek nincs tudomása arról, hogy visszaélés történt volna, az jogilag sem felelős azért, hogy valakik visszaéltek a kampánypénzekkel.

A jelentésből látszik, hogy a Jobbik-Konzervatívoknak ehhez nincs köze

– nyomatékosította Lukács, aki nagyon furcsának gondolja, hogy olyanért akarják büntetni a jobbikos közösséget, amiben nem vettek részt, hanem mindebben csak Márki-Zay, illetve pár baloldali kötődésű személy és cég érintett.

(Címlapkép: Karácsony Gergely/facebook)