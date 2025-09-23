Varga Mihály fontos döntésére vár az ország

Kamatdöntő ülést tart kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A testület legutóbbi, augusztus 26-án tartott kamatdöntő ülésén nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,50 százalékos szintjén. Nem módosult a kamatfolyosó két széle sem, az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt. Az előző, júliusi ülésén sem változtatott a testület a jegybanki alapkamaton, a kamatfolyosón, illetve az egynapos (O/N) hitel kamatán – emlékeztet az MTI.

Legutóbb tavaly szeptemberben változott a jegybanki alapkamat, akkor 25 bázispontos csökkentésről határoztak a tanácstagok.

Varga Mihály jegybankelnök az augusztusi ülést követően kiemelte: továbbra is indokolt a szigorú monetáris kondíciók fenntartása. Hangsúlyozta: a monetáris tanács helyzetértékelése szerint továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikára van szükség, és a jegybank pozitív reálkamat biztosításával járul hozzá az inflációs várakozások horgonyzásához és az inflációs cél fenntartható eléréséhez.

Az Mfor szakértőket szólaltatott meg a kamatdöntő ülés előtt, akik

egybehangzóan úgy vélik, a jegybank tartani fogja a jelenlegi kamatszintet, és a szigorú kommunikáció, azaz a türelmes és óvatos monetáris politika is megmarad.

Ugyanakkor többen arra is rámutatnak, a forint viszonylagos erőssége, de inkább stabilitása, valamint az Európai Központi Bank (EKB) és az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed közelmúltbeli kamatcsökkentése miatt tágult a kamatkülönbözet, ami az úgynevezett carry trade-nek kedvez.

A gazdasági szaklapnak a szakemberek rámutattak, míg korábban, Matolcsy György jegybankelnöki időszakában az erősödő forint nyomán automatikusan alapkamat-csökkentést árazott be a piac, most, Varga Mihály vezetése alatt más hangnemet üt meg az MNB, és

továbbra is stabil forintárfolyam mellett egyre későbbi monetáris lazításra számítanak a befektetők.

Ugyanakkor nem tartják elképzelhetetlennek, hogy év végén, decemberben egy enyhe kamatvágást hajtson végre a Monetáris Tanács.

Az MTI jelentése szerint a bankközi devizapiacon euró kedden reggel hét órakor 389,17 forinton állt, magasabban a hétfő esti 388,77 forintnál. A dollár jegyzése 329,68 forintról 329,87 forintra erősödött, a svájci franké pedig 415,87 forintról 416,22 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése 1,1798 dollárra erősödött a hétfő esti 1,1788 dollárról.