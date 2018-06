Azért emelik pont 9,99 százalékkal a közbeszerzésen elnyert pénzek mértékét, mert csak!

Mint arról korábban beszámoltunk, a Rogán Antal propagandaminiszter által felügyelt Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) többször is épphogy 10 százalék alatt emelte meg a fideszes kommunikációs cégekkel kötött szerződés mértékét. Ez az úgynevezett de minimis jogcímű emelés azért jó (nekik), mert így nem kell új közbeszerzési eljárást kiírni, az indokolásban pedig „kellő gondossággal előre nem látható körülményekre” hivatkozhatnak.

Lapunk is beszámolt ilyen gyanúsan épphogy 10 százalék alatti emelésekről, melyek mértéke egy többszázmilliós kommunikációs kampány esetén is tízmilliókra rúgnak. Az alábbi három esetben az Orbán-kormány kedvence, a Balásy Gyula-féle New Land Media Kft. és Lounge Design Kft. alkotta konzorcium 85,8 millió forint pluszpénzt kapott a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Budapest Bank kasszájából.

9,99 százalékkal drágult a turisztikai ügynökség kommunikációja Mindössze 10 ezer forinttal marad el az új közbeszerzés kiírását megkövetelő emelkedés mértékétől az az összeg, melyet Orbán Viktor egyik kedvenc kommunikációs cége kap. Mivel a Magyar Turisztikai Ügynökség kommunikációs feladataira elkülönített 224 milliós alapösszeg és a 96 milliós opciós díj is elfogyott, újabb csaknem 32 milliót juttat a Balásy-cégeknek a Rogán-féle propagandaminisztérium háttérintézménye.

Csak most tudhattuk meg, hogy januárban (is) drágult a kormánykommunikáció 9,98 százalékkal, vagyis épphogy az új közbeszerzés kiírására kötelező 10 százalékos korlát alatt drágult meg a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) kommunikációs tevékenysége - írta meg az uniós közbeszerzési értesítő mai száma. Az áremelkedéssel ismét az Orbán-kormány kedvenc kommunikációs cégei, a Balásy Gyula-féle New Land Media Kft. és Lounge Design Kft.

Rogánék újabb pofátlansága: 1 forint híján 10 százalékkal növelik a Fidesz-közeli hirdető bevételét Egy hét alatt második alkalommal emeli meg érdemi indoklás nélkül a Fidesz-közeli Balásy Gyula kommunikációs cégeinek juttatott közpénzt a Rogán Antal propagandaminiszter felügyelete alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal. A Magyar Turisztikai Ügynökség révén kiszivattyúzott pluszpénz után most a Budapest Bank kommunikációra fordított költségeiből jár jól a kormánykedvenc.

Lapunk közérdekű adatigényléssel fordult a Rogán Antal propagandaminiszter által felügyelt NKOH-hoz, hogy kiderítsük, mégis milyen újabb költségelemek merülhettek fel pár nappal, pár héttel az eredeti szerződés aláírását követően, hogy a megállapodás értelmében újabb tízmilliók ütik a Fidesz-kedvenc kommunikációs cégek markát. Kértük az NKOH-t, hogy nyilatkozzanak, „pontosan milyen kellő gondossággal előre nem látható körülmények merültek fel”, illetve kértük, hogy küldjék meg nekünk azt a dokumentációt is, mely a növelések alapjául szolgáló hiteles adatokat ismerteti.

Az NKOH válaszában azt közölte, a vonatkozó rendeletben levő hirdetményminta melléklete a módosítás indokai között nem nevesíti azt a lehetőséget, amikor az ajánlatkérő de minimis jogalapot választja a módosítás indokaként, így emiatt került feltüntetésre

pusztán adminisztrációs technikai okból

az előre nem láthatósági körülmény.

Közölték, a módosítás jogalapjául a Közbeszerzési törvény 141. § (2) bekezdése szolgált, mely eset azt az értékhatárt rögzíti, amelyet el nem érő értékű módosítás – amennyiben a szerződés alapvető jellemzőit egyébként nem változtatja meg – további feltételek fennállása nélkül is mindig jogszerűnek tekinthető. Vagyis a jogalkotó egy olyan de minimis küszöböt határozott meg, amely egy értékhatár alatt mentesíti a jogalkalmazókat attól, hogy külön feltételek fennállásának igazolásával, vagy a módosítás nem lényeges voltának alátámasztásával bizonyítsák a módosítás jogszerűségét –

az a törvény erejénél fogva megfelelőnek tekinthető.

Így aztán az NKOH szerint nem kell vizsgálni egyéb körülmény fennállását szerződés-módosítás esetén, így az előre nem látható körülményeket sem.

Nem tudjuk tehát, azért kellett gyanúsan épphogy a 10 százalékos értékhatár alatt emelni, mert megugrottak a piaci árak, vagy pedig csak úgy újabb pénzeket akartak juttatni a fideszes holdudvarnak.