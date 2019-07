Újra ölt az „öregezős” gyilkos, miközben a rendőrség utána nyomozott

Két gyilkosságot is elkövetett egy huszonéves túronyi férfi, a másodikat ráadásul akkor, amikor az első miatt már nyomoztak utána a rendőrök.

2016. május 13-án történt egy brutális, tipikus „öregezős” gyilkosság Túronyban: valaki egy fejszével behatolt egy helyben élő 81 éves német férfi házába, majd az idős emberrel több, fejre mért ütéssel végzett. A gyilkos az idős férfi pénztárcáit, mobiltelefonját és iratait vitte el.

A rendőrségi beszámoló szerint a gyanú egy akkor 25 éves, szintén a településen lakó férfira terelődött, akit végül tíz hónappal később, 2017. március 23-án fogtak el kommandósok. Sajnos későn.

A férfi beismerő vallomást tett, majd később életfogytiglanit kapott tettéért, azonban egy valamiről nem beszélt:

másfél hónappal korábban, február 3-án szintén megölt valakit a településen.

Február elején egy ház égett porig, a tűzoltók egy 88 éves nő holttestet találták meg a romok között. Az igazságügyi orvosszakértők megállapításai szerint az idős asszony az egész testére kiterjedő égési sérüléseket szenvedett el, de a vizsgálatok alapján egyértelmű volt az is, hogy halálát első körben füstmérgezés okozta, tehát még élt a tűz keletkezésekor. A rosszul elvégzett vizsgálat miatt sem a tűz keletkezési okát nem tudták tisztázni, sem idegenkezűségre utaló körülményt nem fedeztek fel, ezért sima közigazgatási eljárásként kezelték az ügyet, amit le is zártak. A gyilkos majdnem megúszta azzal, hogy a hatóságok szerint baleset történt.

A rendőrség azonban tovább vizsgálta az esetet, és megtudták, hogy az asszonynál a tűz reggelén az a férfi vágott fát, akit másfél hónappal később lecsuktak a német bácsi meggyilkolása miatt.

Emiatt a már rácsok mögött életfogytig tartó büntetését töltő férfit újra kihallgatták, aki elismerte, hogy ő végzett az asszonnyal is: amikor betört a házba és értékek után kutatott, a néni felismerte, ezért egy tőrkéssel többször megszúrta és megvágta őt, majd rágyújtotta a házat.

A férfit a már érvényben lévő életfogytig tartó szabadságvesztésén túl újabb, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt fogják bíróság elé állítani.

Az ilyen esetek miatt is fontos, hogy a rendőrség személyi állománya teljes feltöltöttséggel bírjon, a háttérben végzett eljárásokhoz pedig minden feltétel adott legyen. Azonban jelenleg a rendőrség komoly leszerelési hullámmal küzd, a fizetések rendkívül alacsonyak, a szolgálati nyugdíjat elvették, a szakiskolákból érkező utánpótlás régen látott mélyrepülésben van, így a továbbra is szolgálatban maradók rendkívül túlterheltté váltak. Az pedig emberéletekbe is kerülhet.