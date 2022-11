Két évvel a vádemelés után sem született semmilyen ítélet Boldog István ügyében

Polt Péter legfőbb ügyész arról tájékoztatta Ander Balázs jobbikos képviselőt, hogy a Boldog Istvánnak kapcsolatos büntetőügy a

"Fővárosi Törvényszéken jelenleg is folyamatban van, abban ezidáig - az V. rendű terheltet érintő jogerős határozaton kívül - elsőfokú ítélet meghozatalára nem került sor".

Ander Balázs a legfőbb ügyésznek címzett írásbeli kérdésében emlékeztetett, most már több mint három éve, 2019. október 1-jén vált nyilvánossá, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 4-es számú választókerületben a TOP-os pályázatokkal kapcsolatban visszaélések történtek és a nyomozásban érintett egy országgyűlési képviselő is. A Boldog István és társai elleni nyomozás 2019 novemberében kapott nagyobb nyilvánosságot.

Az ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség 2020. december 21-én emelt vádat. Eszerint a Boldog Istvánhoz köthető kör hivatali helyzetével, befolyásával visszaélve, jogellenesen befolyásolta a megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázati eredményeit, majd elérték a kivitelezők irányított kiválasztását is. Mindezekért a vállalkozóktól jogtalan anyagi előnyt kértek, és tőlük 2019 májusában 20 millió forintot kaptak.

A Központi Nyomozó Főügyészség Boldog István elsőrendű vádlottra 6.666.666 forint

vagyonelkobzást, hat év börtönben végrehajtandó szabadságvesztést, ötmillió forint összegű pénzbüntetést és öt év közügyektől való eltiltást kért. Hasonló büntetés kiszabását kérték a másodrendű és a harmadrendű vádlottra is.

Annyit tudhatunk, hogy 2021 nyarán megtörtént az előkészítő tárgyalás, illetve tavaly ősszel az ötödrendű vádlott minden ellene hozott vádat beismert a bíróságon, ezért első fokon felfüggesztett büntetést kapott.

A Boldog-ügy előzményei

Nemrégiben mi is beszámoltunk arról, hogy nyomozati források tanúsága szerint Boldog István, a hivatali vesztegetéssel vádolt jászsági fideszes országgyűlési képviselő a 2019 májusában megkapott 20 millió forintnyi kenőpénzből vásárolt méregdrága Hugo Boss-öltönyöket Ausztriában. Boldog és köre egy, az ügyben szintén vádlott vállalkozótól kapta közvetve az összeget egy nejlonszatyorban előre lezsírozott EU-s projektek ellentételezéséért. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pénzeiből történt korrupciós visszaosztás részleteit egy anonimitást kérő informátor fedte fel.

2019 végén került előzetes letartóztatásba Fehér Petra, aki egyébként fideszes tagjaként működött Törökszentmiklós képviselő-testületének, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye közgyűlésének is. Továbbá ő volt annak a Körös Tisza Menti Településfejlesztő Egyesületnek az elnöke, amelyen keresztül az uniós pénzeket lenyúlhatták.

Emlékezetes, 2020 májusában derült ki, hogy a fideszes országgyűlési képviselő lakóhelyén házkutatást tartottak, mely során "bizonyítási eszközöket foglaltak le". A politikus azonban nem tett vallomást, "tagadta a bűncselekmény elkövetését, és panasszal élt a gyanúsítás ellen". A Központi Nyomozó Főügyészség hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt kezdett nyomozásba. Ekkor merült fel, hogy Boldog jogellenesen befolyásolta az uniós pályázatok elbírálásának eredményeit. Boldognak ekkor már több mint egy hónapja felfüggesztette a mentelmi jogát az országgyűlés, beleértve a Fidesz-frakciót is: 186 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.

Idén januárban az Alfahír írta meg elsőként, hogy az ügyben elsőrendű vádlott Boldoggal szemben 6,66 millió forint összegben vagyonelkobzást, hat év börtönben letöltendő szabadságvesztést, ötmillió forintnyi pénzbüntetést és öt év közügyektől való eltiltást kért a Központi Nyomozó Főügyészség.

A Jász-Nagykun-Szolnok megye 4-es számú választókerületének kormánypárti képviselője ellen múlt decemberben emelt vádat a főügyészség.

Boldog István januárban úgy fogalmazott, hogy ez egy "csúnya politikai kampány", amelynek ő az "elszenvedője", s aminek a vége még nagyon messze van. Szerinte az ügyészség vádalkukat ajánlott, hogy bemocskolják őt, ám leszögezte, hogy nyugodt szívvel áll a hatóságok elé, és megy a bíróságra is.

Korábbi helyszíni riportunkban hívtuk fel a figyelmet a Boldog Istvánhoz tartozó körzet patyomkin-ügyeire, mely során fény derült arra, hogy egyebek mellett több nejlonjurta, be nem kötött napelem, illetve szélerőmű is létesült Kétpón. A helyi független polgármester is megerősítette, a beruházások papíron megvalósultak ugyan, de azok valójában félkész és használhatatlan állapotnak "örvendenek".

(Címlap- és borítókép: Völner Pál és Boldog István ex fideszes országgyűlési képviselők a bukásuk előtt - fotó: Béli Balázs / Alfahír)