A Fidesz híveinek sem tetszik, hogy Pintér rendőrei könnygázzal fújták le a tüntető diákokat

A magyarországi felnőttek 67 százaléka egyáltalán nem, további 6 százalékuk inkább nem tartja helyesnek, hogy a rendőrség könnygázt vetett be azok ellen a diáktüntetők ellen, akik Orbán Viktor miniszterelnök budavári irodájánál megpróbálták elbontani az ott felállított kordonokat – derül ki a Publicus Intézet a Népszavának készített reprezentatív felméréséből.

A válaszadók mindössze 21 százaléka tartja valamilyen mértékben jogosnak a rendőri reakciót.

A kérdés még az amúgy egységes kormánypárti szavazókat is megosztotta: a többségük ugyan egyetért a gyerekek lefújásával, de 42 százalékuk elítéli azt.

A kormánypropaganda hatékonyságát mutatja, hogy a fideszesek 16 százaléka még csak nem is hallotta, hogy a rendőrség diáktüntetőket fújt le a Karmelitánál.

Az ellenzékiek esetében nem meglepőek a számok: 97 százalékuk helyteleníti a rendőrség könnygázazását. A politikailag semlegeseknél nagy része, 84 százaléka is túlzónak tartja a rendőri fellépést.

Már megérte: a magyarok 95 százaléka hallott a tanár- és diáktüntetésekről.

A pártpreferenciákat tekintetében nem nagy a különbség: az ellenzékiek 99, a fideszesek 95, a bizonytalanok 92 százaléka értesült az oktatás problémáit értintő tüntetések tényéről.

A Publicus felméréséből az is kiderül, hogy akik hallottak a demonstrációkról, azok 84 százaléka azt is tudja, hogy a demonstrálók az oktatás helyzetének javításáért, a tanárok méltóbb anyagi megbecsülésért, majd a pedagógusok jogait korlátozó új státusztörvény küzdenek. Ebben a fideszesek teljesítenek legrosszabbul, akiknek csak 69 százaléka van tisztában vele, hogy tulajdonképpen miről is van szó.

Lukács László György a Jobbik-Konzervatívok alelnöke és frakcióvezetője a múlt heti miskolci demonstrációról jelentkezett be.

Világossá kell tenni, hogy tanár nélkül nincs jövő – hozzáteszem gyorsan, hogy diákok nélkül sincs. Ezt skandálják az emberek, és ezt gondolja a Jobbik-Konzervatívok is.

Hozzátette: a pedagógusok státusztörvény helyett tisztességes, normális béreket érdemelnek, a diákok pedig lenézés helyett megbecsülést érdemelnek. Rámutatott: hogy tanárok és diákok, vagyis kiművelt emberfők nélkül nincs magyar jövő.

A mai tüntetés egyébként párfüggetlen, civil rendezvény – hangsúlyozta a jobbikos politikus, ezért az ellenzéki párt nem politikai célból, hanem szolidaritásból vesz rajta részt.

Lukács emlékeztetett, hogy Magyarországon az oktatásban dolgozók annyira alulfizetettek, hogy bizonyos közszereplők, többek között Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, illetve Novák Katalin köztársasági elnök is arról beszélt, hogy nem szeretne olyan kevés pénzből élni, mint egy pedagógus.

A Jobbik-Konzervatívok kiállt és mindig is ki fog állni a pedagógusok mellett!

– hangsúlyozta az ellenzéki párt elnökhelyettese.

(Címlapkép: Alfahír)