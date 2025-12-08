Adorján Béla: Idén is vár ránk karácsony előtt egy értelmetlenül tönkretett hétvége

December 13-án, szombaton magyarok millióit rángatják be a munkahelyére, hogy ledolgozzák a 24-i „pihenőnapot”. A szabad szenteste ugyanis ebben az országban nem jog, de még csak nem is kegyajándék. Legfeljebb kölcsön, amelyet előre törlesztenünk kell.

Sunyi és igen rossz „üzletbe” kényszerítenek bele minket ezzel, hiszen azért, hogy az év egyik – ha nem a legfontosabb – ünnepén a szeretteinkkel lehessünk, be kell áldoznunk egy olyan napot, amikor szintén ezt tehetnénk.

Ez rengeteg család egész hétvégéjét tönkreteszi,

hiszen hat napi munka után vasárnap sokaknak már semmi erejük nem marad közös programokra.

S ráadásul ez az egész amennyire fárasztó, annyira értelmetlen is. Ha őszintén visszatekintünk az elmúlt évek, évtizedek „ledolgozós” hétvégéire, aligha emlékezhetünk igazán eredményes munkanapokra. Muszájból bemegyünk a munkahelyünkre, de nyilván nem egy hosszúra nyújtott hét utolsó napján pörgetjük fel a GDP-t.

A kormány mégis azzal az ordítóan életidegen érvvel utasította el számos alkalommal a december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánító javaslatunkat, hogy az „rossz hatással lenne a gazdaságra.” Hogy ez mennyire fals szöveg, azt kiválóan mutatja, hogy számos nagy cég döntött úgy, hogy szenteste napján nem kényszerítik munkára az alkalmazottaikat. Így tesz a Rossmann, a Jysk, a Lidl, a Deichmann és a Libri is. Azt ugye senki sem gondolja komolyan, hogy ezek a multik saját érdekeik ellen cselekszenek, vagy, hogy a magyar kormány jobban ért náluk a gazdaság törvényszerűségeihez? Valójában ezek a cégek egyszerűen tisztában vannak vele, hogy a fizikailag és szellemileg is kipihentebb munkaerővel sokkal többet profitálnak, mint amennyit egyetlen nap alatt meg lehet termelni.

Ezt a pofonegyszerű igazságot az Európai Unió nyolc tagországa már felismerte, és lám, egyikük gazdasága sem sínylette meg, hogy szabaddá tették a szentestét polgáraik számára.

Hiszünk benne, hogy ez a magyar embereknek is jár. Épp ezért nem adjuk fel a küzdelmet a szabad szentestéért, amelyet most együtt kiharcolhatunk: 200 000 aláírás esetén népszavazásra kerül sor, azaz nemzeti összefogással elérhetjük, hogy a magyar családoké lehessen december 24-e! Írja alá Ön is népszavazási kezdeményezésünket, vegyük a magunk kezébe a döntést!

(A szerző a Jobbik elnöke.)