Drágul a dízel

Szombaton kisebb mértékű változás várható a nagykereskedelmi árakban. A benziné változatlan marad, a gázolaj emelkedik bruttó 2 forinttal – tájékoztat a Holtankoljak.

A portál statisztikái szerint az üzemanyagok pénteki átlagárai így alakultak:

– 95-ös benzin: 586 forint/liter,

– gázolaj: 588 forint/liter.

Legutoljára szerda reggelre változtak a nagykereskedelmi árak, akkor a benzint a kutak bruttó 3, a gázolajat bruttó 2 forinttal kevesebbért kapták. A fogyasztók számára ez mindkét üzemanyagfajta esetén literenként 2-2 forinttal alacsonyabb árat jelentett.