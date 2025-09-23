Kellemes meglepetés vár szerdán az autósokra

Szerdán változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak a következők szerint: a benzin bruttó 3 forinttal, a gázolaj bruttó 2 forinttal kerül majd kevesebbe – tájékoztat a Holtankoljak.

Az autós portál statisztikái alapján kedden még az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

– 95-ös benzin: 588 forint/liter,

– gázolaj: 590 forint/liter.

Legutóbb múlt hét csütörtökön változott az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, akkor a gázolaj ellenértéke literenként bruttó 2 forinttal nőtt a kutak számára, akik az emelést át is hárították a fogyasztókra, a dízel ára literenként 2 forinttal nőtt. A benzin fogyasztói ára viszont azóta literenként 1 forinttal alacsonyabb lett.