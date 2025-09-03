Ha kedves a pénztárcája, még szerdán megy tankolni

Csütörtökön bruttó 2 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, a benzin esetében az árak továbbra is változatlanok – írja friss cikkében a Holtankoljak.

A portál statisztikái szerint a szerdai átlagárak így alakulnak:

– 95-ös benzin: 591 forint/liter,

– gázolaj: 594 forint/liter.

Legutóbb keddre virradóra emelkedett a dízel nagykereskedelmi ára, ennek ellenére a kutakon átlagosan 1 forinttal kevesebbet kell érte fizetni. A benzin nagykereskedelmi ára nem változott, ennek az üzemanyagtípusnak a fogyasztói ára viszont ettől függetlenül 1 forinttal nőtt.