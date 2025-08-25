Irány a benzinkút, keddtől emelkednek az árak!

Keddtől emelkednek a nagykereskedelmi árak a benzinkutakon. A benzin bruttó 2, a gázolaj ára bruttó 3 forinttal kerül majd többe – írja a Holtankoljak.

Az autós lap statisztikái szerint hétfőn a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

– 95-ös benzin: 581 forint/liter,

– gázolaj: 588 forint/liter.

A pénteken bejelentett 2-2 forintos nagykereskedelmiár-emelkedés csak tompítva érvényesült a fogyasztói árakban, a hét utolsó munkanapjához képest a benzin átlagára nem változott, a gázolaj 1 forinttal drágult.