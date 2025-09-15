Megint változik a benzin ára

A héten kedden a benzin beszerzési ára emelkedik bruttó 2 forinttal literenként, holnap a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik – írja a Holtankoljak. Az autós portál statisztikái szerint a hétvégi árkorrekciók után hétfőn az alábbi átlagárakon tankolhatunk üzemanyagot a magyar benzinkutakon:

– 95-ös benzin: 589 forint/liter,

– gázolaj: 589 forint/liter.

Szombatra a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is csökkent 2, illetve 4 forinttal, a kutakon tapasztalt fogyasztói árok azonban csak 1, illetve 2 forinttal csökkentek.