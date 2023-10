Jobbik: Az iváncsaiakat is migránsmunkásokra cserélte az Orbán-kormány, csak a zaj és a környezetszennyezés maradt nekik

Dudás Róbert, a Jobbik-Konzervatívok országgyűlési képviselője az Iváncsai akkumulátorgyár előtt tartott sajtótájékoztatót péntek délelőtt Kálló Gergellyel, a konzervatív párt politikusával.

Dudás elmondta, a gyárat üzemeltető dél-koreai SK Innovation már most is nagy létszámban foglalkoztat ázsiai migránsmunkásokat. Amennyiben Orbán Viktor veszélyes terve megvalósul, vagyis hogy 500 ezer keleti munkást telepítenek be hazánkba, akkor országszerte az a jelenség fog bekövetkezni, hogy minden huszadik ember Magyarországon ázsiai migránsmunkás lesz.

Hangsúlyozta, azért álságos mindez, mert néhány évvel ezelőtt az Orbán-kormány még fennen hirdette kék óriásplakátokon, hogy “Ha Magyarországra jössz, nem veheted el a magyarok munkáját.”

Most viszont az van, hogy éppen a kormány “adja oda” a magyarok munkáját az ázsiai migránsmunkásoknak

– mondta.

“Azért veszélyes az Orbán-terv, mert elveszik a magyarok munkáját, letörik a magyar béreket, megváltoztatják a magyar kultúrát, de legalábbis döntően befolyásolják és felgyorsítják az elvándorlást, ami az elmúlt 13 évben igencsak felgyorsult, hiszen rengetegen hagyták el sajnos az országot”

– fogalmazott a jobbikos politikus.

„Nem Ázsiából kell behozni más vallású és kultúrájú embereket, hanem a magyarokat megfizetni!”

Dudás Róbert szerint láthatóan Orbánék a kiesett munkaerőt harmadik világbeli migránsmunkásokkal próbálják pótolni. Ez nem a jó út, fűzte hozzá. Arra lenne szükség, hogy normális, európai béreket kapjanak a magyaroknak.

“Nem Ázsiából kell behozni más vallású, más kultúrájú embereket, hanem a magyarokat kell megbecsülni és itthon tartani a dolgozókat. Emellett európai bérrel meg kell próbálni hazacsábítani a Nyugat-Európába távozott magyarokat, akik igencsak hiányoznak a munkaerőpiacról”

– vázolta fel pártja koncepcióját.

A helyi viszonyokról szólva Kálló Gergely elmondta, amikor bejelentették az iváncsai gyárnak az építését, Magyarország legnagyobb zöldmezős beruházásának számított annak ellenére, hogy a Fejér vármegyei fejlesztési koncepcióban az szerepel, hogy a zöldmezős beruházások helyett a barnamezős fejlesztéseket kell preferálni. Kifejtette: sajnos ez itt nem valósult meg, pedig Fejér vármegye számos pontja lett volna alkalmas arra, hogy ezt a beruházást elkezdjék ott és rekultiváljanak olyan területeket, amelyek ma a rohadásé, enyészeté lettek.

A Jobbik helyi politikusa egy még nagyobb problémára is rávilágított:

Itt tapasztalhattuk a megyében először azt, hogy a munkahelyeket magyar munkaerő helyett különböző nációjú, ázsiai vendégmunkásokkal töltötték fel.

Szerinte ez több veszélyt is tartogatott magával, amivel a környéken élőknek szembesülnie kellett.

Kálló Gergely egy helyi példával szemléltette, milyen visszásságok fordulnak elő az akkugyárak kapcsán: a gyár építése során az alvállalkozók a dolgozókat nem fizették ki, ezért egyik reggel arra keltek az iváncsaiak, hogy azok a dolgozók, akik nem kapták meg a bérüket, sztrájkba kezdtek és megbénították Iváncsa forgalmát, és addig nem hagyták abba, amíg biztosítékot nem kaptak arra, hogy a járandóságukat megkapják. A számos balesetről és halálesetről is említést tett.

A jelenlegi szabályozás mellett ezeknek a gyáraknak a működése összeegyeztethetetlen azoknak a közösségeknek az életével, akiknek a környezetében működnek – vélekedett jobbikos politikus. Mint tudjuk, ma már ezeket a gyárakat, ha szabálytalanságot követnek el, már nem lehet pénzbírsággal sem büntetni. Ez a nettó magyar valóság. Tehát ezek a gyárak nem büntethetők, ha zaj-, környezetvédelmi, vagy bármilyen szennyezést okoznak a környéken, ahol működnek.

A polgármester kiállását nemhogy megkésettnek, de nagyon kampányszagúnak tartjuk.

Molnár Tibort, Iváncsa fideszes polgármesterét éveken át nem zavarta az a zaj, illetve más zavaró téynezők, ami miatt panaszkodtak nála az iváncsaiak, és amire a jobbikosok is felhívták a figyelmét – mondta el Kálló Gergely. Most a jövő évi választási kampány közeledtével hirtelen felmerült benne, hogy ez a gyár túl hangos.

„Beszédes, hogy még Iváncsa fideszes polgármestere is elismerte, hogy túl hangos ez a gyár.”

A jobbikos politikus szerint egy dologra figyelmeztet minket az iváncsai polgármester hirtelen jött megvilágosodás az ügyben: még egy kormánypárti polgármester is elismeri, hogy környezetszennyezés olyan mértékű, ami már egy lakókörnyék esetében elfogadhatatlan.

Kálló Gergely szerint ez jó figyelmeztetés a többi olyen település polgármesterének, ahol ilyen vagy ehhez hasonló gyárak épülnek.

Ahol ilyen gyárakat kezdenek építeni, ott a zajszennyezés lesz a legkevesebb, amivel szembesülnie kell az ott lakóknak

– figyelmeztetett az ellenzéki politikus.

