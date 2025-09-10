Orosz drónokat lőttek le a lengyel légtérben

Lengyelország szerdán mozgósította saját és a NATO légvédelmét, hogy lelője azokat a légterében repülő drónokat, melyek Oroszország az Ukrajna ellen indított légitámadás során megsértették a lengyel légteret. Ezzel Varsó először avatkozott be a szomszédos országban folyó háborúba, mivel

a légtérsértést agressziónak minősítette.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök elmondta, hogy a védelmi műveletek folyamatban vannak, és hogy „folyamatos kapcsolatban” áll Mark Rutte NATO-főtitkárral. Tusk sürgősségi miniszteri tanácskozást hívott össze szerda reggelre – közölte a kormány szóvivője.

A lengyel katonai parancsnokság szerint drónok többször is megsértették a lengyel légteret az orosz támadás során, amelyek Ukrajna nyugati részét érték. A radarok több mint 10 objektumot követtek nyomon, és azokat, amelyek veszélyt jelenthettek, „semlegesítették” – közölte a parancsnokság. „Néhány, a légterünkbe behatolt drónt lelőttünk. Folytatódnak a keresések és az erőfeszítések, hogy megtalálják ezeknek az objektumoknak a lehetséges becsapódási helyét” – áll a közleményben. A katonai vezetés arra szólította fel az embereket, hogy maradjanak otthon, és a Podlaskie, Mazowieckie és Lublin régiókat nevezte meg a leginkább veszélyeztetett területeknek, hozzátéve:

„Ez egy agresszió, amely valódi veszélyt jelentett polgáraink biztonságára.”

Az orosz védelmi minisztérium egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter tájékoztatást kapott az ügyről – közölte kedden Kaitlan Collins, a CNN riportere. Eddig az amerikai külügyminisztérium sem reagált az esetre.

A varsói Chopin repülőtér, az ország legnagyobb repülőtere bejelentette, hogy légterét katonai akciók miatt lezárták. A Flightradar24 nyomkövetési adatai szerint számos, szerda kora reggel a Chopin repülőtéren landolni tervezett járatot átirányítottak a lengyelországi Katowice, Wroclaw és Poznan repülőtereire.

Az amerikai Szövetségi Légiközlekedési Hatóság korábban közölte, hogy a Chopin repülőtér az egyik a négy ideiglenesen lezárt lengyel repülőtér közül, amelyek között szerepel a délkeleti Rzeszow–Jasionka repülőtér is, amely az Ukrajnába irányuló utas- és fegyverszállítások központja.

Az ukrán légierő szerint Ukrajna nagy része, beleértve a Lengyelországgal határos nyugati régiókat, Volyn és Lviv, szinte egész éjjel légiriadó alatt állt. Korábban az ukrán légierő is arról számolt be, hogy orosz drónok hatoltak be a NATO-tag Lengyelország légterébe, veszélyt jelentve Zamosc városára, de ezt a közleményt később eltávolították a Telegram üzenetküldő alkalmazásból.

Dick Durbin amerikai demokrata szenátor szerint az orosz drónok által elkövetett ismételt NATO légtérsértések azt jelzik, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „teszteli a Lengyelország és a balti államok védelmére irányuló elszántságunkat”.

„Azután, hogy Putyin továbbra is vérengzést folytat Ukrajnában, ezeket a behatolásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni”

– írta az X-en.

Joe Wilson republikánus képviselő, a Külügyi Bizottság magas rangú tagja az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy Oroszország drónokkal „támadja a NATO szövetségesét, Lengyelországot”, és ezt „háborús cselekménynek” nevezte. Wilson arra hívta fel Donald Trump amerikai elnököt, hogy olyan szankciókkal reagáljon, „amelyek tönkreteszik az orosz háborús gépezetet”.

„Putyin már nem elégszik meg azzal, hogy Ukrajnában veszteségeket szenved, miközben anyákat és csecsemőket bombáz, most már közvetlenül teszteli a NATO területén a mi elszántságunkat”

– mondta.

Trump, aki augusztusban melegen üdvözölte Putyint az Egyesült Államokban egy csúcstalálkozón, a hétvégén kijelentette, hogy hónapokig tartó eredménytelen béketárgyalások után készen áll az Oroszország elleni szankciók második szakaszának alkalmazására. Ez volt eddigi legerőteljesebb jelzése arra, hogy az ukrajnai háborúra válaszul fokozhatja a nyomást Moszkvára vagy annak olajvásárlóira.

Az Európai Unió legfőbb szankcióügyi tisztviselője hétfőn Washingtonban tárgyalt arról, milyen első koordinált transzatlanti intézkedéseket hozhatnak Oroszország ellen azóta, hogy Trump januárban visszatért a Fehér Házba, és megígérte, hogy 24 órán belül véget vet a háborúnak.

Lengyelország fokozott riadókészültségben van a légterébe belépő objektumok miatt azt követően, hogy 2022-ben egy eltévedt ukrán rakéta csapódott be egy dél-lengyel faluba, két ember halálát okozva. Ez néhány hónappal azt követően történt, hogy Oroszország teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen. De eddig nem érkezett jelentés arról, hogy lengyel vagy szövetséges védelmi rendszerek drónokat semmisítettek volna meg.

Lengyelország korábban bejelentette, hogy csütörtökön helyi idő szerint éjfélkor lezárja Fehéroroszországgal közös határait, mivel Oroszország vezetésével katonai gyakorlatokat tartanak Fehéroroszországban. Oroszország és Fehéroroszország nagyszabású katonai gyakorlata, az úgynevezett „Zapad” hadgyakorlat biztonsági aggodalmakat keltettek a szomszédos NATO-tagállamokban, Lengyelországban, Litvániában és Lettországban. Litvánia közölte, hogy a hadgyakorlatok miatt megerősíti védelmét a Fehéroroszországgal és Oroszországgal közös határon.

Ben Hodges, az amerikai hadsereg európai erőinek volt parancsnoka szerint az orosz drónok NATO-légtérbe történő behatolásainak száma „egyértelműen azt mutatja, hogy ezek szándékos provokációk a NATO és a nemzeti légvédelem, valamint a korai figyelmeztető rendszerekkel szemben”.

„Minden alkalommal hatékonyan kell tudnunk reagálni” – mondta Hodges a Reutersnek, hozzátéve:

„Bizonyára többet is tehetnénk.”

(via Reuters)