Szubjektív Top 25-ös lemezlista a 2019-es hazai rock/metal megjelenésekből

2018 és 2019 év elején is jelentkeztem egy személyes ’A legjobbak’ zenei listával, és mivel ismét egy új esztendő első hónapjában vagyunk, itt a folytatás. Ha tavaly arról panaszkodtam, hogy mennyire nehéz volt összelapátolni huszonöt albumot, most jóval több, mint három tucatnyi kiadványt írtam össze az elmúlt hetekben, azokból szelektáltam. A koncepció – és ezt már szerintem le sem kellene írni – ugyanaz volt, mint eddig, azaz a mostani válogatás is az előző évben megjelent, kizárólag hazai rock és metal előadók, zenekarok által készített lemezekből szemezget, és nem csak a magyar nyelven megszólalókéból, hanem az angolt előnyben részesítő alkotásokból is. Az sem újdonság hogy nem helyezés, hanem névsor alapján (!) kerültek besorolásra az egyes albumok, illetve, szokás szerint ismét igyekeztem minél több stílusból meríteni, hogy még színesebb legyen a felhozatal. És már sokadjára: mind az összeállítás, mind a kiadványokhoz fűzött rövid jellemzés teljesen szubjektív!

ASPHALT HORSEMEN – Halld, amit mondok!

BALÁZS FECÓ – Unplugged (In The Globe Royal) 2019-es kiadás

COOL HEAD KLAN – Tűzben edzett

DIKTÁTOR – A hős kisteknős

DYING WISH – Üvöltő sötét

GÉCZI ERIKA – Angyalszárnyakon

GT PROJECT – Az élet rock & roll

HITROCK – 40 Nem az én világomban élsz

INVADER – Valóságelvonó

KARTHAGO – Együtt 40 éve!!!

LEANDER KILLS – Luxusnyomor

MUDFIELD – Sárrét

OMEN – Halálfogytiglan

OSSIAN – A reményhozó

P.MOBIL – És?

PETER KOVARY & THE ROYAL REBELS – Fly Forever

REBEL – Sakálok földjén

ROTOR – Most vagy soha

RUDÁN JOE – 55 Akusztikus koncert a Kodály Központban

SALVUS – Irtás

STORM THE STUDIO – Storm the Studio

SZEKERES TAMÁS – White Shapes of Blue

TITÁN – 15 év Titán

Z.ENEMI – Hallod?!

ZÁRTOSZTÁLY – Szétszakítva

Lássuk részletesebben is az albumokat. Először azokról egy pár mondat, amelyek az elmúlt év során már be lettek mutatva itt a portálon.

Asphalt Horsemen – Halld, amit mondok!

Meglepetéssel felérő lemez a gödöllői rockerektől, hiszen az eddigiektől eltérően a hibrid anyag öt vadonatúj, valamint az első két album két-két kiválasztott dala ezúttal magyarul (!) szól a közönséghez. Az ezáltal „akadálymentesített” verziók szövegeiben maradéktalanul sikerült visszaadni a csapat hitvallását, a muzsika a már megszokott, riffekben gazdag, szólisztikus megoldásokat is sűrűn felvillantó, southern ízekkel teli rock/hard rock. Minőségi aszfaltozás!



Dying Wish – Üvöltő sötét

Újabb magyar nyelvű, penge hangzással bíró – több vendéggitárost és billentyűst is csatasorba állító – anyag a már több mint két évtizede létező, és az utóbbi időszakban egyre aktívabb melo-death/modern metal bandától. A 10 tételes lemezen a változatos, de összhatásában komor zenei világ intelligensen és egyedien megfogalmazott, továbbgondolkodásra késztető, komoly dalszövegekkel párosul. Tiszta énekes/hörgős vokálozás, riffcentrikus, de dallamos muzsika szűk 40 percben!





Géczi Erika – Angyalszárnyakon

A világbajnoki aranyérmes, és olimpiai ezüstérmes kajakozó dalszerző, szövegíró énekesnőnk „másfeledik” szólólemeze. Hitvallást, hasznos gondolatokat, pozitív mondanivalót tartalmazó szövegek a lemezen hallható ízlésesen meghangszerelt, különleges – néhol egészen meghitt – zenei világban megszólaló 12 dalban, melyek némelyikében vendégénekesek is szerepelnek. Lélekgyógyító pillanatok több mint kellemes zenei köntösben!



GT Project – Az élet rock & roll

A névadó Gönci Apuka György gitáros és Talabér László basszusgitáros köré szerveződött formáció bemutatkozó nagylemeze, amelynek egyik különlegessége, hogy a dalok zenei alapjai egy légtérben, egyszerre kerültek feljátszásra. A muzsika karakteres, gazdagon vokálozott, tradicionális dallamos hard rock, amihez kiváló énekteljesítménnyel előadott, közhelyektől mentes szövegek társulnak. 9+1 tétel „…a mocskos rock & roll-tól a bugyi nedvesítő szerelmes dalig.”



Mudfield – Sárrét

Több mint meggyőző debütáló LP a szeghalmi fiatalok alkotta csapattól. Egyedi, ízes előadásmóddal rendelkező, a szinte költői megfogalmazású saját szövegeit fogós énekdallamokba és refrénekbe „csomagolva” előadó énekes, és a modern, grooves-os metalt, a nyolcvanas évek hard rockját, és némi grunge hatást összeolvasztó négy zenész izgalmas produkciója 40 percben. Várós a folytatás!





Ossian – A reményhozó

Hazánk egyik legpatinásabb, és elég hosszú idő óta már egyértelműen a legsikeresebb HM zenekarának legújabb albuma, amely tartalmát tekintve kiválóan „egyensúlyoz” az utóbbi időszak lírai dalainak balladisztikus hangvétele, és a tempósabb Ossian tételek szigorúbb heavy metalja között. A Gyönyörű bolond képében pedig egy bombameglepetés is az immár dupla platinalemezzé nemesedett korongon. Őszinteség és felszabadultság!



Rebel – Sakálok földjén

Teljesen kicserélődött zenészgárdával rögzített második album, kissé módosult zenei világot felmutató, de precízen kidolgozott, a tradicionális heavy/power jegyében fogant, és Szaládi Károly énekes intelligensen megfogalmazott, elgondolkodtató szövegvilágú sorait tartalmazó nyolc dallal. Nem akartam a 25-ös listában még egy – szintén 2019-es – Carlo-s anyagot szerepeltetni, de természetesen a Saqqara Második csapás-a is erősen ajánlott!



Rotor – Most vagy soha

12 hosszú év után megjelent új stúdióalbum a miskolci underground HM legendától. 13 új nóta a nyolcvanas évek klasszikus heavy metaljának szellemében mai megszólalással. Hagyománytisztelő, alaposan kidolgozott (iker)gitár játék, gazdagon adagolt téma- és tempóváltások, illetve dallamos futamok, tökéletesen felépített többkörös szólók, és zömében régisulis dalszövegek. Kategóriájában 2019 legjobbja!



Salvus – Irtás

A tavalyi A Dal tehetségkutatót is megjárt fővárosi csapat negyedik albuma, amely a tőlük már (meg)ismert progos elemekkel átszőtt, modern groove-okkal és bombasztikus refrénekkel felvértezett metal muzsikát rejt, az Irtás azonban mindezekből még többet tartalmaz. Súlyos, komplex témák kontra dallamosság, védjegyszerű vokálok, és értő műgonddal megfogalmazott, cizellált szövegvilág, az eddigieknél markánsabban jelen lévő elektronikus/billentyűs színesítések. Kiemelkedő alkotás!



Titán – 15 év Titán

A 15 éves jubileum alkalmából elkészített, eredetileg csak online elérhető, idővel azonban CD-s megjelenést is kapott, új dalokat tartalmazó album a szászrégeni zenekartól. Őszinte, szívből jövő – zenéjében és szövegében az időtálló értéket, egészséges nemzeti öntudatot, hagyománytiszteletet, és a minőségi szórakoztatást egyaránt ötvöző –, magyar nyelven megszólaló, minőségi (pop)rock, AOR háromnegyed órában. Ritka nagy kincs!



Alább azok a kiadványok, amelyekkel kapcsolatban a következő hetekben, hónapokban várható cikkmegjelenés.

Cool Head Klan – Tűzben edzett

Az év végi lemezdömping sokadik „darabja”, tartalmát tekintve viszont 2019 egyik legnívósabb és legmonumentálisabb albuma a Molics Zsolt énekes vezette banda új, 11 dalos alkotása. A játékidejében is az aranykorszakot idéző – jó néhány vendég közreműködőt is felvonultató – anyagon a klasszikus HM és a hard rock dominál, de népdalfeldolgozás, blues nóta, instrumentális tétel, valamint egy korábbi CHK szám újraértelmezése is helyet kapott. Tradíció és fémes himnuszok!

Diktátor – A hős kisteknős

Szintén decemberi megjelenés a meghökkentően egyedi borítót kapott, Derzsi vezér kultikus animal metal zenekarának aktuális anyaga. Négy vadonatúj dal, és pont egy tucat – Egy este a Kaptár Klubban alcímet kapott – koncertfelvétel a CD-n. A banda szellemi arculatát adó, védjegyszerű, akrobatikusan humoros/ironikus szövegekkel ellátott új szerzemények, plusz emblematikus régi slágerek friss élő verziói egy korongon. Önként vállalt szimpatikus diktatúra!

HitRock – 40 Nem az én világomban élsz

A négy évtizedes jubileum alkalmából kiadott két kiadvány egyik (fekete borítós) korongja, amelyen a régebbi és új szerzemények vadonatúj felvételeken szólalnak meg. Ízes szólókkal és varázslatos billentyűjátékkal vastagon megtámogatott, komoly, érett, intelligens westcoast/AOR muzsika – végre teljes stúdiólemezen is – Mr. Basary összetéveszthetetlen, szenzációs hangjával a hazai színtér sokat bizonyított arcaitól. Hit, remény, és értő, önfeledt muzsikálás!

Invader – Valóságelvonó

A kissé kalandos pályafutással bíró – hisz’ az évek során minden poszton többször is változtató – banda harmadik teljes értékű nagylemeze. Az anyag zeneileg a 2018 év végi, négy számos EP „nyomvonalát” követi (és az azon szereplő dalokból hármat tartalmaz), vagyis egy korrekt heavy/power nótacsokor, amiben a keménység mellett a dallamosság is bőven jelen van, a szövegvilág pedig nagy ívben elkerüli a stílus (kötelező?) megfogalmazásait, paneljeit. Üröm az örömben: időközben újabb tagcserék az útját következetesen járó zenekarban…

Karthago – Együtt 40 éve!!!

A címével a legfontosabbat el is áruló új stúdióalbum a rock elefántjairól, amit másfél hónap alatt aranylemezzé „változtattak” a rajongók. Nagyon könnyen megszerethető, kiválóan összerakott 10 dal a megalakulása óta változatlan felállásban együtt játszó zenekartól, a megszokott hangzásvilágban és stílusban, fiatalos lendülettel előadva. Az anyag limitált példányszámban – egy 2015-ös akusztikus koncertfelvételt tartalmazó – bónusz CD-vel, valamint vinyl verzióban is elérhető. Kellemes meglepetés!

Omen – Halálfogytiglan

Az énekeseket tekintve, pontosabban a cserélődésük okozta kellemetlenségek miatt akár kissé balszerencsésnek is nevezhető legendás hazai banda új – már Stulával a fronton – megjelent 10 számos remekműve, ami vinylen is elérhető. Nagyon erős és tömény, vaskos és horzsoló riffekkel telepakolt, sötét hangulatú, veretes heavy/power metal, Horváth Attila szövegeivel, falrengető megszólalással, látványos, profi dizájnnal. Van metal!

P.Mobil – És?

A Schuster Lóránt vezette zenekar a közönséggel kötött felbonthatatlan „házasságának” ötvenedik évfordulójának tiszteletére kiadott ajándéka - a kizárólag feldolgozásokat tartalmazó lemez. Két magyar népdal és kilenc – aktív kortárs és már nem létező banda által írt és előadott – hazai sláger a korongon az elmúlt öt évtizedből válogatva. A pimaszul ötletes „csomagolásért”, valamiért a Mi fáj előadásáért külön plusz pont. Visszatekintés és tisztelgés Mobil-módra!

Peter Kovary & The Royal Rebels – Fly Forever

Második nagylemez a (leginkább) vintage rock-nak nevezhető stílusban alkotó Fonogram-díjas brigádtól. A korongra került 12 angol nyelvű dalból 9 új, három pedig már ismerhető a 2018-as Until The World Ends című online megjelent EP-ről. A hatvanas éveket megidéző beat, némi pszichedelia, blues, valamint southern rock, country, és dallamos hard rock összetevőkből álló, szólókkal is alaposan megpakolt, értőn meghangszerelt és profin kivitelezett egyedi, színes produkció. Örömzene nem csak retrókedvelőknek!

Zártosztály – Szétszakítva

Négy saját (!) dalos EP a fővárosi, ex-Edda zenészek alapította szupergrupptól, immár – a tavaly előtti énekes casting győztesével – Schrotival a mikrofon mögött. Minőségi, a szó legnemesebb értelmében rádióbarát hard rock, nagyívű énekdallamok, libabőröztető lírai percek, és persze mániákus szólók a gitárfenomén Főorvos úrtól. Némi nyolcvanas évekbeli hangulattal átitatott érzés és őrület (sajnos csak) alig 17 percben!

Végül, az a hat hangzóanyag, amelyekről még nem esett szó.

Balázs Fecó – Unplugged (In The Globe Royal) 2019-es kiadás

Már legelső megjelenéskor, 1996-ban megvásároltam ezt az akusztikus koncertfelvételt, amit azév januárjában rögzítettek. A neves jazz-zenészek és pályatársak közreműködésével előadott műsor varázsa az azóta eltelt közel két és fél évtized alatt szemernyit sem „kopott”, így örömmel üdvözöltem a 2011-es második kiadás után a GrundRecords gondozásában megjelent harmadik verziót is, amihez Rozgonyi Péter korszerűsítette a hangzást, és egy új borító is készült. A CD, bónuszként, az Elhallgatott zenekarok 2016. december 3-i koncertjén elhangzott Balázs Fecó-blokk dalait is tartalmazza. Nem csak gyűjtőknek!

Leander Kills – Luxusnyomor

Újabb adag szomorkodó-acsarkodó dalcsokor a meghökkentő dinamikai váltások professzorától és zenekarától, amely idővel aranylemezzé nemesedett. Gyilkos és technikás riffek, szólók, extrém durvaság és szelíd líraiság, az eddigiektől picivel több populáris témával színezve, szuperszonikus megszólalásban, „nyakatekerten” leanderes szövegekkel megtöltve, 37 percben. A CD végére került újabb feldolgozás – ez esetben a Hull az elsárgult levél – egy bitang erős tiszteletadás/újraértelmezés. Ahogy csak ők tudják!

Rudán Joe – 55 Akusztikus koncert a Kodály Központban

A dupla CD-n (és DVD-n is) megjelent kiadvány a 2018. november 23-ai pécsi Kodály Központos akusztikus est felvételeit tartalmazza. Hazánk egyik legnagyobb hangjának 55. születésnapja alkalmából adott életműkoncerten különböző formációk és neves vendégfellépők is színpadra léptek a 25 – ismert hazai és külföldi – dal feldolgozását tartalmazó műsor során. Visszahallgatva-nézve is pazar élmény, kötelező vétel!

Storm The Studio – Storm the Studio

Pont a születésnapomon megjelent album, ami The Bedlam és Fish! tagok művészi alkotása, és amiről vélhetően nagyon-nagyon kevesek tudhattak előzetesen. 10 saját – grunge alapú, színes, ötletgazdag, progresszív rockmuzsikával megtöltött, hihetetlenül élőn megszólaló – nagybetűs Dal, melyekhez a már több éve Japánban élő Fodi költői (agyas) magyar szövegei, és azonnal foglyul ejtő énekdallamai társulnak. Kalapemelő főhajtás az élményért!

Szekeres Tamás – White Shapes of Blue

Húsz évvel (!) az előző szólóalbum után érkező új instrumentális lemez a főállásban az Omega (kisegítő?) gitárosaként, állandó közreműködőjeként tevékenykedő Tamástól. Két saját szerzemény, és tíz – kevésbé ismert gitárosok dalait is tartalmazó – átirat/feldolgozás. Az elegáns külcsínt kapott lemezanyag annyira saját, hogy csak négy dalban szerepel vendégzenész (billentyűkön), a gitárokat, basszusgitárt, dobprogramokat, és néhány szintetizátor témát is Tamás játszotta fel. Virtuozitás és érzelemgazdagság!

Z.enemi – Hallod?!

Tapasztalt miskolci underground rock/metal zenészek és egy ifjú MC kooperációjának bemutatkozó lemeze szinte meghatározhatatlan – de leginkább rap/rock/hip-hop/metal, crossover keverékként leírható – stílusban fogant 12+2 tétellel. RATM hatások, funky-s elemek, blues-os pillanatok, súlyos, zúzós riffelések, és főként a kisemberek hétköznapi problémáit megéneklő (érts: társadalomkritikus), gondolatébresztő, illetve lokálpatrióta szövegek. Halljuk a többit is!