Demeter Márta nem alkuszik - kétmillió forintot ér a nemzetbiztonsági titok?

Megkezdődött Demeter Márta országgyűlési képviselő büntetőperének előkészítő tárgyalása a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Az LMP-s képviselőt hivatali visszaéléssel vádolják egy írásbeli kérdés miatt. Az előkészítő tárgyalás komoly sajtónyilvánosság előtt zajlott, ami annak függvényében meglepő lehet, hogy elvileg azért került a bíróság elé Demeter Márta, mert titkosnak minősülő információkat hozott nyilvánosságra.



Az ügyész szerint a politikus 2018. október 16-án Pintér Sándor belügy-, és Benkő Tibor honvédelmi miniszternek megküldött "kérdéseiben valótlan tényállítást tett", azzal, hogy rákérdezett arra, Orbán Viktor lánya, Orbán Flóra repült-e haza Phabosból Kecskemétre a honvédség Airbusán.



Úgy látják, hogy a 2018. szeptember 19-ei kecskeméti iratbetekintés során megismert minősített adatokat a politikus nyilvánosságra hozta, ezzel visszaélt a jogával, annak érdekében, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt és a Magyar Honvédséget negatív színben tüntesse fel.



Az indítvány szerint ha a Demeter Márta a tárgyalás előkészítő szakaszában beismeri a vádakat, akkor 200 napi tételt kell megfizetni, naponta 10 ezer forintot. Ez 2 millió forintot jelent.

Rengeteg iratot kell beszerezni

Megalapozatlannak tartja a vádat Demeter Márta, szerinte országgyűlési képviselőként az a dolga, hogy ellenőrizze a végrehajtó hatalmat, és a közpénzeket. Azt ígérte, a tárgyalás során be fogják mutatni, mik a valótlan állítások a vádiratban.



Leszögezte a bíróság előtt, hogy semmilyen nem nyilvános adatot nem hozott nyilvánosságra, nem élt vissza a jogával, és

nem vezérelte, hogy bárkit is lejárasson.



A politikus ügyvédje szerint az eljáró bíróságnak még sok feladata lesz. Zsamecsnik Péter azt mondta, hogy be kell szerezniük valamennyi hivatkozott irat eredetijét - erre azért van szükség, mert a minősített adatoknak formai jellemzői is vannak. Szintén szükség lesz a kecskeméti repülőtér írásbeli jegyzőkönyvére, amelyben felhívják Demeter Márta figyelmét, mely adatokat hozhatja nyilvánosságra, és melyeket nem.



Arra is figyelmeztetett az ügyvéd, hogy az Összhaderő Parancsnokságának megbízott parancsnoka két, egymástól eltérő repülési engedélyt is kiadott, az egyik Phabos-Kecskemét, a másik viszont a Pápa-Phabos-Kecskemét útra. Ezért a HungaroControllnál, és a Katonai Légyügyi Hivatalnál is meg kell vizsgálni a pilóták hajózó naplóját, mert előfordulhat, hogy a két állítás közül az egyik nem igaz, és

„akkor más is tévedhetett".

A bíróság - tekintettel arra, hogy a politikus gyermeket vár és a terhesség utolsó heteiben jár - az ügyben június 10-re tűzte ki az első tárgyalást.

Lejáratókampányt indítottak, még elhunyt édesanyját is elővette a kormánysajtó

A kormány azután kezdte támadni Demeter Mártát, hogy az LMP-s országgyűlési képviselő egy írásbeli kérdésben arról érdeklődött, hogy Orbán Viktor egyik lánya utazott-e egy katonai repülőgépen.

Fideszes képviselők emiatt még 2018 októberében feljelentették, miközben azt követelték, hogy pártja hívja őt vissza a tisztségeiből, novemberben a lakájmédia már arról cikkezett, hogy az ügyészség is nyomoz ellene. Idén januárban Kövér László házelnök elintézte, hogy visszavonják a NATO parlamenti közgyűlési tagságát, és februárban már nemzetbiztonsági kockázattá is minősítették Demeter Mártát, így elmondhatta magáról azt a kétes dicsőséget, hogy 1990 óta ő az első olyan képviselő, akit kizártak egy parlamenti bizottságból. Demeter Mártát azóta 3 éves börtönnel is fenyegetik.

A másik front sokkal személyesebb jellegű volt. A politikus elhunyt édesanyjának adataival élt vissza a kormánysajtó, és azt állították, hogy kiváltságos eljárást akart kijárni neki a politikus, miközben csak annyit szeretett volna elérni, hogy az végső stádiumban lévő édesanyjával tölthesse a kórházban az utolsó napokat. Erre nem került sor, a képviselő kiszivárgott kérelmét a NAIH szerint a kórház parancsnoka kérte ki a kulcsra zárt kórlaptárból.