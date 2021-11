Tavaly ilyenkor vált világhírűvé az ERESZkedő Szájer József, azóta a Fidesz számára megszűnt a magánszféra

Majdnem napra pontosan egy éve derült ki, hogy az Alaptörvényt az iPadjén bepötyögő Szájer József, a Fidesz akkori EP-képviselője egy 25 fős brüsszeli melegorgiáról, táskájában kábítószerrel próbált menekülni egy ereszcsatornáról. Jól láthattuk, hogy a kormánypártokat erkölcsi szempontból (van még ilyen?) is rendesen padlóra küldő botrány első napjaiban és azt követő heteiben a Fidesz narratívája sokat változott - nyilván kellett idő, míg hazaparancsolták Habony Árpádot, hogy Rogán Antallal kitalálják "a tökéletes" kommunikációs sorvezetőt.

Érdemes azonban ezt az ügyet annak fénytörésében is megvizsgálni, hogy ma, amikor egyébként meglehetősen színvonaltalan, szürreális kreált ügyekkel igyekeznek lejáratni a propagandasajtóban Jakab Péter, a Jobbik elnökét, addig korábban vezető fideszes politikus vélekedett úgy, hogy minden olyan akciót elítél, ami valakinek a magánszféráját indokolatlanul és jogsértő módon sújtja.

Mindenekelőtt azonban tekintsük át a Szájer-botrány első néhány napjainak főbb történéseit!

2020. november 27-e, péntek

Szájer József, akkori fideszes EP-képviselő 24, többségében férfitársával részt vesz egy melegorgián, ezzel megsértve a szigorú brüsszeli kijárási korlátozásokat. A szomszédok kihívják a rendőröket, akik megjelennek - egy, a rendőri munkát dokumentáló tévéstábbal. Szájer József a helyszínről menekülni akar, de a rendőrök elfogják (erről mutattak be tegnap videófelvételt), táskájában a rendőrség extasy tablettát talált a táskájában, majd az eljárást lefolytatták, szóbeli figyelmeztetésben részesítették és hazavitték a politikust.

2020. november 28-a, szombat

Valójában a sztori legfontosabb napja. Elképzelhető, hogy Szájer József nem szólt senkinek a péntek esti zűrről? Se a háromévtizedes barátainak, akik közül Orbán Viktor a magyar miniszterelnök, és a Fidesz elnöke, se pedig a hazai hatóságoknak, hogy egy ellenérdekelt titkosszolgálat esetleg rádolgozott? Vagy tényleg arra gondolt a rendkívül tapasztalt európai politikus, hogy a rendőri razziából, igazoltatásból nem lesz hír, miközben filmezte őt egy stáb? Nehezen hihető.

2020. november 29-e, vasárnap

Úgy tűnt, a semmiből jött a hír, hogy Szájer József lemond. Akkori magyarázata szerint döntése egy

"hosszabb ideje tartó gondolkodás végére tesz pontot".

Hangsúlyozta azt is, hogy a lemondás december 31-ével hatályos, sőt, belengette azt is, hogy új feladatait - amelyekről később ad tájékoztatást - az eddigi elkötelezettséggel és elszántsággal fogja teljesíteni.

A bejelentés elvileg mindenkit meglepett, mindenesetre ma már valóban tragikomikus visszaolvasni a már hivatkozott fideszes közlemény egy másik búcsúmondatát:

"a legismertebb és legelismertebb magyar európai parlamenti képviselővé vált".

2020. november 30-a, hétfő

Utólag már gyanús, hogy túl nagy volt a csend a kormánysajtóban. Semmi találgatás, interjú, elemzés nem jelent meg az Alaptörvény megszövegezőjének - elvileg váratlan - visszavonulásáról. Egyedül a Pesti Srácok hozott le egy - szokás szerint téves ATV-s - értesülést az utódlásról; nem Kovács István lett az új fideszes EP-képviselő. Mindenesetre még csak utalás szintjén se jelent meg semmi, hogy a kormánypártokkal szemben bármi is készülne Brüsszelben - jogállamisági vita ide, vagy oda.

2020. december 1-je, kedd

Kora délután jelentek meg a magyar sajtóban az első hírek, hogy két belgiumi újság is arról írt, hogy Szájer József is részt vett egy pénteki illegális brüsszeli homoszexuális szexpartin, aminek végül a helyi rendőrség vetett véget. Természetesen, az ellenzék kapott a lehetőségen, jöttek a nyilatkozatok, a hírportálok pedig egyre több részletre derítettek fényt.

A kormánysajtó azonban csendben volt, egészen délután fél 4-ig; akkor jelent meg ugyanis Szájer József bocsánatkérő közleménye.

Négy nappal az ereszkedése után Szájer József ezt mondta: "Vasárnap bejelentett lemondásommal levontam a személyes és politikai következtetést. Megkövetem a családomat, kollégáimat, a választóimat. Kérem őket, hogy botlásomat, harminc éves kitartó és elkötelezett munka fényében értékeljék".

Láthatóan a központi kommunikációnak sem volt egyéb narratívája, megúszósra próbálták venni a dolgot:

"Szájer József helyes döntést hozott, amikor lemondott Európai Parlamenti képviselői tisztségéről. Az egyedüli helyes döntést hozta meg. Döntését tudomásul vesszük, mint ahogy tudomásul vesszük azt is, hogy bocsánatot kért családjától, a politikai közösségétől és a választóktól."

Kezdetben a Fidesz nem próbált összeesküvés-elméleteket gyártani

Egy jó ideig senkinek nem jutott eszébe, hogy levadászták volna a valóságban már péntek éjszak megbukott Szájer Józsefet. A titkosszolgálati szál olyannyira nem volt még elfogadott a fideszes berkeken belül sem, hogy Hidvéghi Balázs EP-képviselő december 2-án a Kossuth rádióban arról beszélt, hogy megdöbbenéssel és szomorúsággal hallott a történtekről, ugyanakkor hozzátette: nagyra becsüli és tiszteli Szájer József politikai tevékenységét, mert szerinte kimagasló munkát végzett, amit az ellenfelei is elismernek.

"Esendő ember. Az vesse rá az első követ, aki bűntelen"

- nyilatkozta párttársáról.

Amikor Orbán Viktor megszólalt

"Amit Szájer József képviselőtársunk tett, az a mi politikai közösségünk értékrendjébe nem fér bele. Harmincéves munkáját nem fogjuk elfelejteni és megtagadni, de cselekedete nem elfogadható, és nem védhető. A történtek után az egyetlen helyes döntést hozta, amikor bocsánatkérés mellett európai parlamenti mandátumáról lemondott, és a Fideszből kilépett. Döntését tudomásul vettük" - nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a miniszterelnök.

A kormánysajtó ekkor már igyekezett azt a narratívát erősíteni, miszerint az egész kereszténydemokrata politika(i elit) lenne az áldozat, és Szájer József pedig a hős, gerinces férfi, aki vállalta a felelősséget. Csakhogy ez nem igaz, hiszen a megbukott alkotmányozó inkább elmismásolta volna az egészet, és abban reménykedett, hogy Brüsszelben nem lesz balhé az orgiából, a koronavírus-elleni védekezés érdekében meghozott szabályok semmibevételéből.

Vagyis, ha nem szivárog ki Szájer József neve a belgiumi lapokban, valószínűleg ma is épp a kereszténydemokráciáról papolna mondjuk a Bayer-showban.

Végül megszületett az új fideszes narratíva: "Szájert levadászták"

Mindenesetre, március végére már profibb volt a kormánypropaganda, és a Szájer-elfogását bemutató videó kapcsán egyből visszatámadtak, és azt próbálták sulykolni, hogy "professzionális tv-stáb kísérte a rendőröket Szájer József elfogásakor", és ezért "egyre nyilvánvalóbb a titkosszolgálati akció". Az Origo cikkét aztán átvette a fideszes vidéki sajtóhálózat, de a Magyar Nemzet szerint is „véletlenül” tévéstáb jelenlétében állították elő Szájer Józsefet, valamint Pesti Srácok is "micsoda véletlenről" írt. Érdekes, hogy még Schiffer András ex országgyűlési képviselő is ezt a részletet emelte ki az ügyből, holott a flamand VTM televízió honlapján a "Flikken BXL" nevű műsor előzetese jelent meg. A Bargoens produkciós iroda novemberben a brüsszeli rendőrökkel forgatott. Amúgy, aki olvasta a beszélgetés leiratát, láthatta, hogy sem a rendőrök, sem a stáb nem tudta, kit is rejt a pomponos sapka.

"Nos, akinek mindez nem egyértelmű és nem ordító manipuláció, az teljesen hülye. Vagy ellenzéki skribler. Ami teljesen mindegy, amúgy…"

- ezzel zárta Micsoda véletlen! című jegyzetét a már megénekelt Bayer Zsolt, annak a kormányzati médiagépezetnek a dühösembere, aminek a stábjai valóban kéretlenül szoktak megjelenni magánemberek lakása előtt.

A Fidesz aztán gyorsan Alaptörvénybe foglalta, hogy "az anya nő, az apa férfi"

Az ereszcsatornás Szájer-botrány árnyékában tavaly december 15-én gyorsan megszavazta az Országgyűlés a gránitszilárdságú Alaptörvény kilencedik módosítását. A Tisztelt Ház 134 igen, 45 nem és 5 tartózkodás mellett támogatta a fideszes javaslatot, amely kimondja, hogy "az anya nő, az apa férfi".

Balatoni házában, magányosan él a bukott politikus

Az eset után szinte minden tisztségét elvesztette Szájer József, a Blikk derítette ki a nyáron, hogy jelenleg egy saját partszakasszal, stéggel rendelkező balatoni házában él az egykori politikus. A lap szerint az ingatlant még 2014-ben vásárolta. Szájer egy héttel azután, hogy a kínos ügy miatt lemondásra kényszerült, áthelyezte címét a balatoni hétvégi házba, amelynek a volt fideszes politikus az egyedüli tulajdonosa.

Mindezek után térjünk át a jelenbe, az elmúlt néhány hét történéseire, amely ismét megmutatta: a NER a legaljasabb eszközöket is felhasználva bármire képes, hogy ellenfeleit ellehetetlenítse, lejárassa, bemocskolja.

Hol van már, amikor tavaly Gulyás Gergely elítélte a magánszférát sújtó zaklatást...

Mint ismert, a Fidesz 2018-ban úgy módosította az amúgy gránitszilárdságúnak nevezett Alaptörvényt (és hozzá kapcsolódóan a gyülekezési törvényt is), hogy az kiemelte védje a magánlakást. Az Alaptörvény-módosítás indokolása az amerikai Legfelsőbb Bíróságra hivatkozva úgy fogalmaz,

az otthon nyugalma „a fáradt emberek utolsó mentsvára” az a tér, ahova az emberek visszahúzódhatnak a mindennapi nyüzsgés elől, ezért az otthon nyugalmának megóvása - mint kiemelten fontos érték - az állam által jogi védelemben részesítendő.

Ennek ellenére több alkalommal is előfordult, hogy ellenzéki politikusokat vagy kormánykritikus újságírókat fideszes weboldalak munkatársai zaklatták magánlakásukban.

Tavaly augusztusban lapunk azzal szembesítette a kormánypárti politikust, hogy Fidesz-közeli sajtótermékek az utóbbi hónapokban már személyesen, otthonukban keresik fel zaklató céllal az ellenzéki vagy legalábbis kormányfüggetlen újságírókat. Mint arról korábban beszámoltunk, a kormányközeli Pesti TV kamerával a kézben csengetett be Dull Szabolcs otthonába, az Index utolsó főszerkesztőjéhez, akinek elbocsátása miatt Magyarország vezető hírportáljának szinte minden munkatársa felmondott.

Dull esete nem az első volt, korábban a 24.hu egyik újságíróját, valamint Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőt is kormánypárti újságírók keresték fel otthonában, mi több, az egyik pestisracok.hu-s munkatárs fizikai bántalmazással fenyegetett meg több parlamenti képviselőt is.

Gulyás Gergely úgy vélte,

senkinek a családi szféráját nem szabad támadni, mert a magánszféra mindenkit megillet, függetlenül attól, hogy mi a hivatása.

Hozzátette, egy újságírónak az egyéni megkeresése a saját lakásában, az lehet, hogy a magánélethez való jogot megsérti, s ebben az esetben ő is személyiségi jogsértésért indíthat pert, de nem esik a gyülekezési törvény hatálya alá.

Gulyás Gergely elítéli a magánszférát sújtó zaklatást Lapunk kíváncsi arra, lesz-e Facebook-törvény, illetve arra is, hogy összeegyeztethető-e az újságírók magánlakáson történő, zaklatásszerű felkeresése a magánszféra védelmével. Bejutottunk a kormányinfóra, és ha már ott voltunk, kérdeztünk is. A közösségi média szabályozása „nagy és nehéz téma" A tervezett Facebook-törvénnyel kapcsolatos kérdésünkre Gulyás Gergely úgy válaszolt, ez

Kiemelte, egy politikai vitában egy közéleti szereplőnek – legyen az politikus vagy újságíró – többet el kell viselnie, de a magánszférája szempontjából nem.

Minden olyan akciót elítélek, ami valakinek a magánszféráját indokolatlanul és jogsértő módon sújtja

– szögezte le a miniszter.

Nos, Gulyás szavainak fényében igencsak érdekes mindaz, amit a propagandamédia a Jobbik elnökével művel legújabban.

Szemünk előtt zajlik az újabb durva, kormánypárti lejáratókampány a megfigyelt "panel-ingatlanmágnás" Jakab Péter ellen

Szürreális leleplező cikket írt nemrégiben a Fidesz-közeli Mediaworks kiadó alá tartozó Bors nevű bulvárlap Jakab Péterről. A névtelen szerzőtől származó történet szerint a Jobbik elnökének családja „sorra veszi a lakásokat” Kelenföldön, és ezt olyan ingatlanokkal igyekeztek bizonyítani, melyeknek a hivatalos iratok szerint sincs semmi közük az ellenzéki politikushoz.

Kapkod a Fidesz: Jakab Péter rokonainak hitelből fizetett panellakásaiból kreáltak ingatlanbotrányt Szürreális leleplező cikket írt a Fidesz-közeli Mediaworks kiadó alá tartozó Bors nevű bulvárlap Jakab Péterről. A névtelen szerzőtől származó történet szerint a Jobbik elnökének családja „sorra veszi a lakásokat" Kelenföldön, és ezt olyan ingatlanokkal igyekeztek bizonyítani, melyeknek a hivatalos iratok szerint sincs semmi közük az ellenzéki politikushoz.

A lejárató anyag szerint Jakab strómanként használja családtagjait, ugyanakkor egyszerűen csak arról van szó, hogy a lap fogta Jakab rokonai saját otthonait, és úgy állította be, mintha azok a magyar néppárt elnökének tulajdonában lennének.

Jakabon élesítik a Fidesz gyűlöletkampányát, titkosszolgálati módszerek váltják fel Istent és a Családot Ha valakinek még kétségei lettek volna afelől, hogy a Fidesz mindent meg fog tenni a 2022-es bukás elkerülése érdekében, a kormánypárt mögött álló médiarendszerben működő Bors nevű bulvárlap aktuális Jakab-ellenes cikkéből pontosan láthatja, hogy ez a kamujobboldali, álkeresztény bűnszervezet nem fogja kímélni ellenségei családi életét sem.

Jakab - a vádakat tisztázandó - később Facebook oldalán közölte: a kreált "botrányos történetben" szereplő nővére, sógora, és annak édesanyja összesen 3 panellakást birtokolnak Kelenföldön, mindhármat hitelből vették, amit még most is fizetnek. Az egyiket a kétezres évek elején, a másikat 2007-ben - amikor tanárként dolgozott -, és a harmadikat meg tavaly, vélhetően azért, hogy majd a gyermeküknek is legyen hol laknia.

Az ellenzéki összefogás kiállt az állampárt által terrorizált Jakab Péter mellett El a kezekkel Jakab Pétertől! Elég az Orbán-rezsim aljas hatalomgyakorlásából! - írták keddi, közösen kiadott közleményükben az ellenzéki összefogás pártjai, miután a Fidesz holdudvarához tartozó egyik bulvárlapban titkosszolgálati megfigyelésekre hajazó módon összeállított lejárató cikkek jelentek meg a Jobbik elnökéről, súlyos támadást intézve magánélete és családja ellen.

A Jobbik elnöke szerint minden idők legaljasabb, leggusztustalanabb, legmocskosabb kampányidőszaka áll előttünk. Elmondta, az egy dolog, hogy mindenféle eszközökkel megfigyelik őt, de az már megbocsájthatatlan, hogy a családját sem hagyják ki ebből, már őket is zaklatták Miskolcon. Jakab Péter közölte, minden "fideszes sajtóterméket" beperel a hazugságok miatt.